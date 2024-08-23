В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников, есть убитые (видео 18+) |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
91% азербайджанцев поддерживают политику Алиева, показало исследование SWG |
Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко |
Главное Мир

Почему Путин медлит?

Почему Путин медлит?

Президент РФ Владимир Путин «устоял перед соблазном» переброски войск из Украины в Курскую область, пишет известный британский журналист и бывший шеф московского бюро Daily Telegraph Юлиус Штраус в статье для The Spectator.

Штраус отмечает, что Путин мог бы передислоцировать свои силы, однако Киев явно заявил, что одной из главных целей атаки на Курск является заставить Россию вывести войска с востока Украины. Если бы Путин сделал это, это могло бы быть воспринято как признание того, что Кремль переиграли.

Возможно, Путин решил, что Украине будет сложнее вести войну на двух фронтах, чем России. Кроме того, эскалация конфликта может изменить баланс, который, как считает РФ, она выигрывает.

Штраус также предполагает, что серьёзная эскалация со стороны России, вплоть до ядерной, может ещё больше втянуть Запад в конфликт, что Кремль хотел бы избежать.

Журналист напоминает, что в прошлом Путин часто выжидал в кризисных ситуациях. Например, после мятежа Пригожина казалось, что он готов к примирению с «Вагнером». Однако, когда Путин посчитает момент подходящим, он нанесет удар.

«Пока Путин медлит. Прежде чем принять решение, он захочет убедиться в надежности своего положения внутри страны. Но в то же время его будут терзать мысли о мести Украине, которая, возможно, будет подана холодной,» — заключает Штраус.

Теги:
Из этой рубрики
Украина и Индия подписали соглашения о сотрудничестве
Мир

Украина и Индия подписали соглашения о сотрудничестве

2024/08/23, 15:49
Латвия отправит Украине более тысячи беспилотников
Мир

Латвия отправит Украине более тысячи беспилотников

2024/08/23, 15:25
В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников, есть убитые (видео 18+)
Мир

В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников, есть убитые (видео 18+)

2024/08/23, 15:04
Салливан полетит в Китай
Мир

Салливан полетит в Китай

2024/08/23, 14:17
Почему Путин медлит?
Мир

Почему Путин медлит?

2024/08/23, 14:04
Ожесточённые бои: украинские военные штурмуют женскую колонию в Курской области
Мир

Ожесточённые бои: украинские военные штурмуют женскую колонию в Курской области

2024/08/23, 13:50
Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили
Мир

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

2024/08/23, 13:50
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан
Мир

Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан

2024/08/23, 13:23
В Турции обсудят решение проблем с турпотоком из России
Мир

В Турции обсудят решение проблем с турпотоком из России

2024/08/23, 13:18