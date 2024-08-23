Почему Путин медлит?

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Президент РФ Владимир Путин «устоял перед соблазном» переброски войск из Украины в Курскую область, пишет известный британский журналист и бывший шеф московского бюро Daily Telegraph Юлиус Штраус в статье для The Spectator.

Штраус отмечает, что Путин мог бы передислоцировать свои силы, однако Киев явно заявил, что одной из главных целей атаки на Курск является заставить Россию вывести войска с востока Украины. Если бы Путин сделал это, это могло бы быть воспринято как признание того, что Кремль переиграли.

Возможно, Путин решил, что Украине будет сложнее вести войну на двух фронтах, чем России. Кроме того, эскалация конфликта может изменить баланс, который, как считает РФ, она выигрывает.

Штраус также предполагает, что серьёзная эскалация со стороны России, вплоть до ядерной, может ещё больше втянуть Запад в конфликт, что Кремль хотел бы избежать.

Журналист напоминает, что в прошлом Путин часто выжидал в кризисных ситуациях. Например, после мятежа Пригожина казалось, что он готов к примирению с «Вагнером». Однако, когда Путин посчитает момент подходящим, он нанесет удар.

«Пока Путин медлит. Прежде чем принять решение, он захочет убедиться в надежности своего положения внутри страны. Но в то же время его будут терзать мысли о мести Украине, которая, возможно, будет подана холодной,» — заключает Штраус.