Ожесточённые бои: украинские военные штурмуют женскую колонию в Курской области

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В Курской области украинская армия вышла к женской исправительной колонии №11 в селе Малая Локня, расположенном в 14 километрах от украинской границы, где сейчас идут ожесточённые бои. Российские военные превратили колонию в крепость, оказывая упорное сопротивление. В обороне участвуют даже охранники учреждения. Об этом пишет Bild.

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденные, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет. Российские солдаты закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые вышки как огневые позиции.

Украинские войска обстреливают защитников из боевых машин пехоты Marder и атакуют беспилотниками. Российские военные блогеры подтверждают, что Малая Локня почти полностью окружена украинскими подразделениями, но солдаты ВС РФ продолжают держать оборону. Минобороны РФ утверждает, что все атаки на Малую Локню были отбиты.

Неизвестно, сколько заключённых остаются в колонии.