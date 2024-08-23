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Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены депутатских мандатов, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее Кобахидзе заявил, что в случае, если «Грузинская мечта» получит конституционное большинство, то она объявит партию Саакашвили неконституционной. «Я считаю, что в парламент попадут два субъекта. Это будет «Грузинская мечта» и одно из оппозиционных объединений. Остальное решит население, как пройдут политические процессы. Кто бы ни перешел барьер, никто не сможет уйти от той ответственности за то, что они сделали во время правления и потом, будучи в оппозиции 12 лет… Аннулирование парламентских мандатов было бы логичным продолжением запрета партии «Нацдвижения», это может сделать конституционный суд»,- заявил Кобахидзе журналистам.

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