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Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном

Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал визит президента Азербайджана в Узбекистан историческим событием в развитии многовековых дружеских отношений между двумя странами и отметил начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия.

«Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия. Мы подтвердили нашу твердую приверженность курсу на всестороннее развитие многопланового партнерства», — заявил Мирзиёев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана.

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