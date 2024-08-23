Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном

469 Просмотров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал визит президента Азербайджана в Узбекистан историческим событием в развитии многовековых дружеских отношений между двумя странами и отметил начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия.

«Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия. Мы подтвердили нашу твердую приверженность курсу на всестороннее развитие многопланового партнерства», — заявил Мирзиёев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана.