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В Турции обсудят решение проблем с турпотоком из России

В Турции обсудят решение проблем с турпотоком из России

Снижение турпотока из России на 20% в этом сезоне сильно обеспокоило турецкий рынок. Этот вопрос подняли на масштабный уровень, передает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкая.

По его словам, 27 августа в Стамбуле соберутся национальные туроператоры, отельеры и неправительственные организации, где обсудят пути решения этой проблемы. Встречу будут курировать Совет по внешнеэкономическим связям (DEİK) и TÜRSAB.

До этого в турецких СМИ писали, что снижение турпотока из России связано с антироссийскими санкциями, а точнее — с блокировками платежей. Однако Баглыкай не уточнил, какие конкретные предложения будут озвучены на встрече. Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настроен более, чем оптимистично. Он заявлял, что по итогам года ожидает принять 60 миллионов туристов, которые оставят стране 60 миллиардов долларов.

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