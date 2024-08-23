«Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех!»

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На днях была распространена информация о том, что Комитет Государственной Думы России по защите семьи намерен поддержать законопроект о выплатах россиянам, долго состоящим в браке. Причем сначала проект федерального закона был отклонен, но сейчас он дорабатывается и будет внесен в ГД снова.

«Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают», — пояснила председатель комитета Нина Останина.

Изначально авторы законопроекта предложили узаконить дополнительную выплату людям, непрерывно состоящим в официальном браке 20 лет и более и, соответственно, сумма выплаты должна быть привязана к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни платить 20 тысяч рублей, за четверть века — 25 тысяч, и так далее с шагом в пять лет и увеличением суммы на 5 тысяч рублей. Но трудности возникли с разработкой механизма выплат, точнее с его отсутствием. И теперь в правительстве думают над тем, сделать ли выплату разовой или выплачивать ее каждые пять лет.

Так или иначе, подобную инициативу законодателей, поддерживающую институт семьи, можно только приветствовать и отметить ее своевременность, поскольку в России давно уже назрела необходимость пересмотреть вопрос трансформации семейных ценностей, чтобы завтра не столкнуться с демографическим спадом, а эта угроза уже маячит на горизонте, как «Дамоклов меч».

Надо ли говорить, что семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека, общества, наконец. И судя по статистическим данным, распространяемым последние несколько лет, в Азербайджане тоже пришло время задуматься над корректировкой будущего, потому что настоящее ничего хорошего уже не сулит.

Да, в Азербайджане сократилось количество браков и выросло число разводов. Так, по данным Государственного комитета статистики, за первые пять месяцев 2024 года в стране было зарегистрировано 17 448 браков и 8 795 разводов, то есть ровно половина. Это означает, что примерно каждая третья семья распадается.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,6 до 4,1, а количество разводов – с 2,2 до 2,1.

Снизилась и рождаемость. В январе-апреле текущего года в районных (городских) отделах регистрации Минюста зарегистрировано 33 575 новорожденных. Таким образом, рождаемость на 1000 человек населения снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем с 11,1 до 10,0. Среди родившихся удельный вес мальчиков составил 52,9%, девочек – 47,1%.

Даже в сложные девяностые в стране заключалось в 1,5 -2 раза больше браков. И если такая динамика сохранится и дальше, азербайджанское общество станет одним из самых уязвимых перед негативными тенденциями современности. И как с таким обществом строить государство, обеспечивать безопасность страны? Задумывались ли над этим вопросом законодательные органы страны? Понимают ли там, что нужно усилить эффективность государственных программ и законодательных актов, принятых в поддержку традиционных семейных ценностей? Разумеют ли, что семейные ценности, как фактор национальной безопасности, должны быть раскрыты в стратегии нацбезопасности Азербайджана?

К сожалению, у все большей части молодого поколения семейные ценности уходят на второй план, они не видят в этом смысла. И знаете, в чем парадокс? Было время, когда мы боролись с ранними браками, видя в этом чуть ли не главное препятствие развитию общества. Сейчас же мы вынуждены будем бороться с нежеланием молодежи создавать семью.

Если раньше брак заключался не только для того, чтобы создавать семью и рожать детей, но и, в частности, для того, чтобы легче было выжить, потому что родственные узы облегчали эту задачу. Сегодня, наоборот, выжить легче в одиночку: человек может абсолютно автономно существовать, особенно в больших городах. Жизнь настолько подорожала, что молодое поколение не торопится скреплять себя узами брака и все чаще повторяет фразу «хорошее дело браком не назовут». К тому же мешают мишурные соблазны, навязываемые со всех сторон, а людей, которые могут противостоять соблазнам, как вы знаете, меньшинство.

И между прочим такая изоляция отвечает интересам ультраглобалистов, которые по этому поводу составили целые отчеты и доклады. Так, согласно докладу, одной из главных задач ультраглобалистов является разрушение института семьи. Потому что в разрозненном состоянии манипулировать человеком куда более легче, чем, если бы он был крепко связан с семьей.

Мы стали потребителями, нас постоянно окружают призывы: «Покупайте! Покупайте! Покупайте!» Повсеместные рекламы очень красочно описывают то, без чего мы не сможем обойтись, и тем самым формирует нам образ «успешной личности».

Модные глянцевые журналы призывают молодежь жить для себя, брать от жизни все, проводить время весело и беззаботно. Мерилом личностного успеха сегодня являются свободные, ничем не обязывающие, отношения и куча разных модных «побрякушек». Продается практически все, не только овеществленные товары, но и время, способности, женская красота. Появилась даже услуга «друг на час», а там не за горами и «муж или жена на час».

Нам навязывают искусственные ценности, а мы охотно следуем этим советам, которые ведут нас к пропасти.

В обществе потребления происходит подмена ценностей, критериев действительно человеческого, на искусственное. Человек в обществе потребления чувствует себя ценным, самодостаточным, достойным самоуважения, если обладает вполне определенным потребительским поведением, а не личными качествами. И такой человек начинает себя ценить не за какие-то личные достижения, а за то, что он обладает модными игрушками или избыточными вещами.

В детстве нам твердили, что самое большое благо заключается в помощи ближнему, сострадании, человечности, единстве. Сейчас же нам говорят, что единственное, что должен делать человек – это любить, холить и лелеять себя. Вспомнилась цитата из советского мультфильма «Чертенок номер 13»: «Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех!». Нам говорят, что мы никому ничего не должны: не должны родителям, не должны детям, не должны близким, никому. И в случае неудобств можем смело посылать причины этого куда подальше, не пытаясь все исправить. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на восстановление поломок. Сломалось – выкинь! Возьми или купи новую! И никто не вправе тебя осудить за это.

Но общество, в котором поощряется избыточное потребление, в котором формируются искусственные потребности, не могло появиться само по себе. В основе всего этого лежат экономические, социальные предпосылки – одна из них – непомерные аппетиты глобальных транснациональных корпораций, политика тотального кредитования населения. Банки раздают деньги направо и налево, на каждом углу. Даже если ты не хочешь. Нас заставляют жить в долг. С одной стороны кредиты, а с другой – мизерные доходы, а то и вовсе отсутствие работы.

Однако безудержное потребление, причем мгновенное, развращает, так как в этом состоянии человек становится животным. Но животное живет инстинктами и не будет потреблять сверх меры. А человек будет, поскольку обладает разумом, у него нет границ.

Понаблюдайте за маленькими детьми и вы увидите, что ребенок до 5-летнего возраста живет исключительно своими желаниями. Он не способен ставить себе границы, его обучают этому взрослые. Он искренне считает, что весь мир крутится возле него. Он что-то захотел, запищал, и взрослые тут же дали то, что ему потребно. Для ребенка, не приложившего особых усилий, такое положение вещей вполне естественно. А для взрослых?

А для взрослых – это уже отклонение, патология, так сказать. Акцент взрослого исключительно на потреблении – это своего рода «возвращение» в детское состояние. Причем, большая часть активности человека будет направлена на удовлетворение избыточных или паразитических потребностей, которые формируются некими «авторитетами». Мы хотим все и сейчас.

Однако, здравомыслящий человек знает, что ему на самом нужно, потому что может соизмерять свои возможности со своими желаниями. Такое умение как «жить по средствам» или соизмерение своих ресурсов, возможностей с жизненными целями и задачами – это один из признаков взрослости. Безудержное потребление, его культ, призывы к нему как раз и нивелируют это умение, что формирует у человека инфантильные черты.

И такие черты довольно часто можно наблюдать у людей в обществе потребления, особенно у молодежи. Инфантилизация населения принимает все большие и большие масштабы. В обычной жизни это проявляется как более позднее взросление, ориентация на легкую, беззаботную жизнь, неспособность к физическому труду, возрастающее число людей, впадающих в игровую и интернет-зависимость, безответственность. Отсюда и нежелание создавать семью, чувствовать ответственность и нести бремя забот.

И кстати, в обществе, ориентированном исключительно на потребление, меняется отношение к труду как таковому. Нам постоянно твердят, что жизнь должна быть легкой и все должно быть доступно по нажатию одной клавиши. Неспособность к систематическому труду либо ориентация на «легкий» заработок – еще один признак незрелости. Все это в итоге приводит к низкой сопротивляемости, а то и вовсе к его полному отсутствию. Когда мы сталкиваемся с определенными проблемами, мы думаем, что самое верное решение находится в том, чтобы не пытаться доказать, что ты сильнее этих проблем, а в отсутствии сопротивляемости. И вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и прийти к определенному консенсусу, мы идем в суд – разводиться.

Но развод не делает человека свободным, наоборот, он формирует у него еще одну зависимость – бегство от реальной жизни.

Все это должно заставить законодателей задуматься над тем, как остановить деградацию общества, которая завтра неизбежно приведет к разрушению нашего мира, строящегося по кирпичикам. Завтра никто не станет объединяться ради общего дело, потому в семье не научили единству.

Наша с вами задача – укрепить свою страну изнутри, сделать все для сохранения традиционных семейных ценностей в Азербайджане.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение вопросов гендера, семьи и демографии».