Названа страна, обогнавшая Китай по закупкам российской нефти

349 Просмотров

Индия по итогам июля текущего года стала крупнейшим импортером российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, по объему закупок российского сырья страна обогнала Китай.

«Российская сырая нефть составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн ​​баррелей в сутки (б/с), что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад», — сказано в сообщении.

Китай за это время закупал 1,76 млн баррелей в сутки. Эксперты считают, что снижение импорта российского топлива объясняется более низкой прибылью местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от производства топлива.