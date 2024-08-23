В Азербайджане предложили ужесточить меры против загрязнения освобожденных территорий

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Необходимо принять более серьезные меры в отношении лиц, которые загрязняют окружающую среду на освобожденных территориях.

Об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде агентству Report.

По его словам, законодательство Азербайджана предусматривает наказание за подобное поведение: физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица — от 3000 до 4000 манатов, а юридические лица — до 10 000 манатов.

Ализаде также предложил подвергать таких людей общественному порицанию и рассмотреть возможность запрета их въезда на освобожденные территории, что стало бы уроком для других граждан.