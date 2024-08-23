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Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео)

Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео)

С подразделениями реактивных систем залпового огня «Смерч» ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке. Об этом сообщили в Минобороны.

«Поднятые по тревоге подразделения выполнили учебные задачи по смене огневых позиций, определению координат и уничтожению целей условного противника в бою. В ходе занятий, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм», – сказано в сообщении.

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