Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео)

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С подразделениями реактивных систем залпового огня «Смерч» ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке. Об этом сообщили в Минобороны.

«Поднятые по тревоге подразделения выполнили учебные задачи по смене огневых позиций, определению координат и уничтожению целей условного противника в бою. В ходе занятий, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм», – сказано в сообщении.