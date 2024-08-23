Трамп обвинил Харрис в организации теракта ХАМАС в Израиле

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвиняет вице-президента Камалу Харрис в организации теракта ХАМАС на юге Израиля 7 октября в сообщениях, опубликованных на его платформе в социальной сети Truth Social.

“Она ненавидит Израиль,” — пишет Трамп, кандидат от Республиканской партии, реагируя на речь Харрис на Национальном съезде Демократической партии. “Даже не явилась бы в Конгресс на сессию Нетаньяху!”

Известно, что Харрис впоследствии провела личную встречу с Нетаньяху во время своей июльской поездки в Вашингтон.

“Она стала причиной атаки 7 октября,” — продолжает Трамп, комментируя выступление Харрис, в котором она заявила, что ужасы 7 октября никогда не должны повториться.

“Иран был разорен – у него не было денег для Хезболлы,” — добавляет Трамп.