Харрис официально вступила в гонку за Белый дом, пообещав поддержку Украине

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Камала Харрис официально приняла номинацию как кандидат в президенты от Демократической партии и пообещала продолжить поддержку Украины в случае своей победы.

В завершение четырехдневного съезда Демократической партии США в Чикаго Харрис вышла на сцену и официально стала кандидатом в президенты. В своей речи она пообещала быть президентом «для всех американцев»:

«Я знаю, что сегодня вечером за нами наблюдают люди разных политических взглядов. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и себя», — сказала она.

Харрис также заявила, что в случае победы продолжит поддерживать союзников по НАТО и Украину. Она напомнила, что за пять дней до российского вторжения предупредила Владимира Зеленского о планах Путина.

Своего оппонента Дональда Трампа Харрис назвала «несерьезным во многих отношениях человеком», но подчеркнула, что последствия его возвращения в Белый дом будут «чрезвычайно серьезны». Предстоящие выборы, по мнению Харрис, — это «борьба за будущее Америки». Она добавила, что страна не может вернуться в прошлое, к политике, которую проводил Трамп.