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Главное Мир

Турция приглашена на неофициальную встречу министров иностранных дел ЕС

Турция приглашена на неофициальную встречу министров иностранных дел ЕС

Турция приглашена на неофициальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС), которая состоится 29 августа в бельгийской столице Брюсселе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Онджу Кечели, отвечая на вопрос агентства «Анадолу» о сообщениях из источников ЕС о том, что Турция также примет участие в переговорах, которые пройдут на полях Гимниха, отметил:

«ЕС направила Турции приглашение, и на данном этапе ожидается, что министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Брюссель для участия в переговорах».

Пресс-секретарь подчеркнул, что это приглашение было позитивно встречено и расценено как «поиск диалога со стороны ЕС»:

«Мы надеемся, что этот шаг в ближайший период проложит путь к изменению решений Совета ЕС по иностранным делам от 15 июля 2019 года, которые завели наши отношения в тупик. Это приглашение также является признаком того, что ЕС признает необходимость улучшения отношений между Турцией и ЕС перед лицом региональных и глобальных вызовов».

Он добавил, что этот позитивный подход не должен ограничиваться встречами в Гимнихе.

«Для достижения прогресса в отношениях необходимо, чтобы наше сотрудничество и диалог с ЕС во всех областях были установлены на постоянной и систематической основе и укреплялись на устойчивой и предсказуемой основе», – сказал турецкий дипломат.

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