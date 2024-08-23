Турция приглашена на неофициальную встречу министров иностранных дел ЕС

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Турция приглашена на неофициальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС), которая состоится 29 августа в бельгийской столице Брюсселе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Онджу Кечели, отвечая на вопрос агентства «Анадолу» о сообщениях из источников ЕС о том, что Турция также примет участие в переговорах, которые пройдут на полях Гимниха, отметил:

«ЕС направила Турции приглашение, и на данном этапе ожидается, что министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Брюссель для участия в переговорах».

Пресс-секретарь подчеркнул, что это приглашение было позитивно встречено и расценено как «поиск диалога со стороны ЕС»:

«Мы надеемся, что этот шаг в ближайший период проложит путь к изменению решений Совета ЕС по иностранным делам от 15 июля 2019 года, которые завели наши отношения в тупик. Это приглашение также является признаком того, что ЕС признает необходимость улучшения отношений между Турцией и ЕС перед лицом региональных и глобальных вызовов».

Он добавил, что этот позитивный подход не должен ограничиваться встречами в Гимнихе.

«Для достижения прогресса в отношениях необходимо, чтобы наше сотрудничество и диалог с ЕС во всех областях были установлены на постоянной и систематической основе и укреплялись на устойчивой и предсказуемой основе», – сказал турецкий дипломат.