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Глава Минэкономики ФРГ заявил, что беженцы из Украины должны работать

Глава Минэкономики ФРГ заявил, что беженцы из Украины должны работать

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что беженцы из Украины, прибывшие на территорию ФРГ, должны работать. Свою точку зрения он высказал в эфире телеканала Welt.

Министр признал, что прием на работу может быть затруднен семейными обстоятельствами, болезнью или необходимостью ухода за детьми. «Но в целом лучше работать всем – это лучше для людей, для интеграции людей, для социальной системы», – сказал он.

В то же время Хабек скептически отнесся к заявлениям премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, который указал, что выплата гражданских пособий украинским беженцам больше не соответствует текущей обстановке. «Я думаю, что это связано с несколько жесткой избирательной кампанией в Восточной Германии и не было полностью продумано до конца», – резюмировал глава Минэкономики ФРГ.

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