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Главное Спорт

Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию

Сын Кадырова подарил квартиры чеченским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде не за Россию

Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров подарил квартиры выступившим на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе других сборных борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву.

Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Квартиры были выделены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова поздравил спортсменов с блестящими выступлениями на Играх.

Жамалов сменил спортивное гражданство в феврале 2024 года. На Олимпийских играх в Париже он выступал за сборную Узбекистана и завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

Дудаев на Играх-2024 победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию.

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