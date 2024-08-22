В Бурунди зарегистрировали 171 случай заражения оспой обезьян

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В Бурунди зарегистрирован 171 подтвержденный случай заражения вирусом оспы обезьян.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Поликарп Ндайикеза, передает ТАСС.

Первые случаи заболевания оспой обезьян в Бурунди были зарегистрированы в июле. В настоящее время число предполагаемых случаев оспы обезьян превышает 15 тыс. только в Демократической республике Конго, среди них зарегистрировано 537 летальных исходов. Другие случаи заболевания были зафиксированы в Кении, Руанде, Уганде, Нигерии, Нигере и ЮАР.

«У нас уже был в общей сложности 171 подтвержденный положительный случай, в том числе 137 все еще активны как минимум в 26 из 49 округов нашей страны», – сообщил министр Agence France-Presse, добавив, что ни одного летального случая в Бурунди зафиксировано не было.