В российском порту «Кавказ» затонул атакованный ВСУ паром, спасены 17 членов экипажа (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
91% азербайджанцев поддерживают политику Алиева, показало исследование SWG |
Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко |
От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан – для БРИКС |
Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям |
Блинкен ошибся: Израиль не принял план США, переговоры под угрозой срыва |
Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой |
Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева |
Главное Мир

В Бурунди зарегистрировали 171 случай заражения оспой обезьян

В Бурунди зарегистрировали 171 случай заражения оспой обезьян

В Бурунди зарегистрирован 171 подтвержденный случай заражения вирусом оспы обезьян.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Поликарп Ндайикеза, передает ТАСС.

Первые случаи заболевания оспой обезьян в Бурунди были зарегистрированы в июле. В настоящее время число предполагаемых случаев оспы обезьян превышает 15 тыс. только в Демократической республике Конго, среди них зарегистрировано 537 летальных исходов. Другие случаи заболевания были зафиксированы в Кении, Руанде, Уганде, Нигерии, Нигере и ЮАР.

«У нас уже был в общей сложности 171 подтвержденный положительный случай, в том числе 137 все еще активны как минимум в 26 из 49 округов нашей страны», – сообщил министр Agence France-Presse, добавив, что ни одного летального случая в Бурунди зафиксировано не было.

Теги:
Из этой рубрики
США разрешили Украине бить американским оружием по Курской области
Мир

США разрешили Украине бить американским оружием по Курской области

2024/08/23, 00:09
В CNN рассказали, как их репортер приехал в Курскую область
Мир

В CNN рассказали, как их репортер приехал в Курскую область

2024/08/22, 23:24
В Бурунди зарегистрировали 171 случай заражения оспой обезьян
Мир

В Бурунди зарегистрировали 171 случай заражения оспой обезьян

2024/08/22, 23:05
В Ереване испортили воздух
Мир

В Ереване испортили воздух

2024/08/22, 22:44
Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах
Мир

Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах

2024/08/22, 22:24
Израиль не пустил президента Палестины в Газу
Мир

Израиль не пустил президента Палестины в Газу

2024/08/22, 22:13
В российском порту "Кавказ" затонул атакованный ВСУ паром, спасены 17 членов экипажа (обновлено, видео)
Мир

В российском порту «Кавказ» затонул атакованный ВСУ паром, спасены 17 членов экипажа (обновлено, видео)

2024/08/22, 21:52
Китайцы исполнили мечту Лукашенко
Мир

Китайцы исполнили мечту Лукашенко

2024/08/22, 21:02
В ВОЗ рассказали, планируется ли в Европе карантин из-за оспы обезьян
Мир

В ВОЗ рассказали, планируется ли в Европе карантин из-за оспы обезьян

2024/08/22, 20:42