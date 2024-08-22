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Армия Израиля ожидает прибытия из Азербайджана рекрутов-репатриантов

Армия Израиля ожидает прибытия из Азербайджана рекрутов-репатриантов

Вооруженные силы Израиля ожидают прибытия более 300 рекрутов из-за рубежа по программе репатриации евреев из иностранных государств. Как сообщила газета The Jerusalem Post, по меньшей мере 26 из них будут из России.

По ее данным, будущие военнослужащие должны прибыть в Израиль в конце августа по программе Garin Tzabar (репатриация для «солдат-одиночек», родители которых не проживают в Израиле). Также относительно большое количество участников прибудет из США (175 человек), Канады (24) и Великобритании (11).

Среди других рекрутов выходцы из Австрии, Азербайджана, Аргентины, Венесуэлы, Германии, Гибралтара, Мексики, Таиланда, Эквадора и ЮАР.

Программа Garin Tzabar существует с 1991 года. За 33 года ее прошли около 7 тыс. человек. Как пишет газета, более 80% из них остались проживать в Израиле.

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