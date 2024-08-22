Армения запретила ввоз и транзит грызунов и приматов из-за оспы обезьян

В Армении запретили ввоз и транзит всех видов грызунов и приматов для предотвращения вспышек оспы обезьян.
Об этом сообщает пресс-служба инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.
«В целях предотвращения вспышек и появления источников заболевания оспой обезьян с 21 августа запрещается ввоз и транзитная перевозка всех видов грызунов и всех видов приматов через территорию Республики Армения», — сказано в тексте.
Отмечается, что решение будет действовать до публикации разъяснений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).