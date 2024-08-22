Строительство ж/д Горадиз-Агбенд завершено более чем на половину

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Строительно-монтажные работы железной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 57%.

Об этом в рамках медиатура по ж/д Горадиз-Агбенд, отстраиваемой в Восточном Зангезуре, сказал журналистам заместитель директора Департамента по управлению строительными проектами ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Кянан Рзаев.

По его словам, проектные работы завершены на 83%. Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа.

Протяженность тоннеля, который строится на 106-м км железной дороги, составляет 1071 метр.

Проект планируется завершить в 2025 году.