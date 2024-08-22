Стартовали тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» (фото)

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Стартовали совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024»

Как сообщает Минобороны, в горах Джунгарского Алатау стартовали совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орёл – 2024») с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана.

В соответствии с планом, военнослужащие стран-участниц выполнили разведывательные задачи в горной местности со сложным рельефом.

В первый день учений с участниками были проведены учебно-методические занятия по использованию альпинистского снаряжения, подъему и спуску с отвесных скал, оказанию первой медицинской помощи на высоте и эвакуации раненых.

В ходе учений основное внимание уделено совершенствованию тактических навыков личного состава при выполнении боевой задачи и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.