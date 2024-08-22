В российском порту «Кавказ» затонул паром, атакованный ВСУ (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
91% азербайджанцев поддерживают политику Алиева, показало исследование SWG |
Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко |
От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан – для БРИКС |
Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям |
Блинкен ошибся: Израиль не принял план США, переговоры под угрозой срыва |
Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой |
Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева |
Главное Армия

Стартовали тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» (фото)

Стартовали тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» (фото)

Стартовали совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024»

Как сообщает Минобороны, в горах Джунгарского Алатау стартовали совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орёл – 2024») с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана.

В соответствии с планом, военнослужащие стран-участниц выполнили разведывательные задачи в горной местности со сложным рельефом.
В первый день учений с участниками были проведены учебно-методические занятия по использованию альпинистского снаряжения, подъему и спуску с отвесных скал, оказанию первой медицинской помощи на высоте и эвакуации раненых.

В ходе учений основное внимание уделено совершенствованию тактических навыков личного состава при выполнении боевой задачи и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

Теги:
Из этой рубрики
Армия Израиля ожидает прибытия из Азербайджана рекрутов-репатриантов
Армия

Армия Израиля ожидает прибытия из Азербайджана рекрутов-репатриантов

2024/08/22, 20:22
Стартовали тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» (фото)
Армия

Стартовали тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» (фото)

2024/08/22, 18:17
ANAMA обсудила сотрудничество с Центром разминирования Таиланда
Армия

ANAMA обсудила сотрудничество с Центром разминирования Таиланда

2024/08/22, 12:47
The Telegraph: ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году
Армия

The Telegraph: ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году

2024/08/22, 00:10
Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
Армия

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

2024/08/21, 23:56
Подразделения войск ПВО ВВС Азербайджана подняты по тревоге (видео)
Армия

Подразделения войск ПВО ВВС Азербайджана подняты по тревоге (видео)

2024/08/21, 18:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас
Армия

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас

2024/08/21, 17:38
В Алматы открылись азербайджано-казахстанские учения "Алтын кыран-2024"
Армия

В Алматы открылись азербайджано-казахстанские учения «Алтын кыран-2024»

2024/08/21, 14:45
Отчет: Госдеп и Пентагон недостаточно отслеживают поставки Украине
Армия

Отчет: Госдеп и Пентагон недостаточно отслеживают поставки Украине

2024/08/20, 22:42