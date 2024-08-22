В Баку принята итоговая декларация конференции по острову Бонайре

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Принята декларация по итогам международной конференции на тему «Путь острова Бонайре к самоопределению из Баку через Генеральную Ассамблею ООН», прошедшей 22 августа в столице Азербайджана.

Текст декларации зачитал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, передает Азертадж.

В документе отмечается, что все права и свободы государства и народа Бонайре, все еще продолжающих пребывать в колониальных условиях, должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Устава ООН, а международная общественность должна обратить внимание на проблемы проживающего на территории Бонайре народа.

В октябре руководство Бонайре представит в Организацию Объединенных Наций резолюцию о включении острова в список C24 (Специальный комитет ООН по деколонизации – ред.).