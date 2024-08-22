В WhatsApp появится новая функция

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В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит менять тему в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в мессенджере появится опция выбора темы чатов. «Эта функция будет добавлена на экран информации о чате и позволит пользователям менять цвет сообщения и фона в соответствии с их предпочтениями», — отмечается в материале.

По словам экспертов, пользователи смогут менять тему в каждом отдельном чате. «WhatsApp предложит пользователям набор из десяти тем», — отметили специалисты. Пока эта функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе операционной системы iOS.