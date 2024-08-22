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Главное Общество

Медучреждения АЖД переданы Минздраву и TƏBIB

Медучреждения АЖД переданы Минздраву и TƏBIB

Кабинет министров Азербайджана принял решение о передаче медицинских учреждений ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в ведение соответствующих государственных органов. Решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, Центр дорожной гигиены и эпидемиологии врачебно-санитарной службы и Дорожно-санитарно-карантинная Инспекция ЗАО «Азербайджанские железные дороги» переданы в ведение Министерства здравоохранения, а медицинские учреждения врачебно-санитарной службы – в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В свою очередь комплекс, к которому относится Детская железнодорожная больница «Инджирли» в поселке Мардакян Хазарского района Баку передан в ведение Госслужбы по вопросам имущества Министерства экономики.

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Медучреждения АЖД переданы Минздраву и TƏBIB
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Медучреждения АЖД переданы Минздраву и TƏBIB

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