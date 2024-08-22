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Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, украшенном государственными флагами Азербайджана и Узбекистана, для встречи президента был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие высокопоставленные лица.

Позднее Ильхам Алиев вместе с первой леди и их дочерью Лейлой Алиевой возложили цветы к барельефу общенационального лидера на площади Гейдара Алиева в Ташкенте. Они также посетили монумент независимости.

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