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Пропалестинские протестующие критикуют Камалу Харрис у отеля в Чикаго

Пропалестинские протестующие критикуют Камалу Харрис у отеля в Чикаго

Пропалестинские активисты устроили ночную акцию протеста у отеля в Чикаго, где, предположительно  остановилась кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, пишет «Аль-Джазира».

В социальных сетях опубликованы кадры, подтвержденные агентством Sanad, на которых видно, как десятки протестующих собираются на улице Мичиган-авеню в центре Чикаго, держа в руках плакаты и выкрикивая лозунги, осуждающие Харрис за ее позицию в отношении войны в Газе.

“Убийца Камала, позор тебе” и “Свободная Палестина” скандировали протестующие перед тем, как полиция оттеснила их от отеля.

Харрис, которая в настоящее время занимает пост вице-президента, собирается выступить с речью о выдвижении кандидата в президенты от Демократической партии сегодня, чтобы закрыть Национальный съезд Демократической партии.

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