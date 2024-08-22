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Микаил Джаббаров: Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для совместной деятельности в третьих странах

Микаил Джаббаров: Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для совместной деятельности в третьих странах

Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для расширения совместной деятельности в третьих странах. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

«Возможности расширения совместной деятельности предпринимателей существуют не только в Азербайджане и Узбекистане, но и в третьих странах», – заявил он.

Министр напомнил, что неделю назад представители соответствующих министерств и компаний Азербайджана и Узбекистана совершили совместную поездку в Афганистан.

«Это направление представляется перспективным для совместной деятельности и это не единственная юрисдикция, в которой обе страны могут успешно работать и реализовывать свои планы», – подчеркнул он.

Джаббаров также упомянул о том, что созданное транспортное и логистическое партнерство приносит ожидаемые результаты.

«Наблюдается стабильный рост грузоперевозок в обоих направлениях, с ежегодным увеличением примерно на 20-30 процентов», – добавил Джаббаров. В этом контексте министр подчеркнул значимость проводимых встреч и мероприятий.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США.

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