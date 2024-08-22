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Завтра будет пекло

Завтра будет пекло

По данным Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-50%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-38° тепла, местами до 40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.

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