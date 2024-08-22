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Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко

Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко

В министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Беларуси Павла Утюпина, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Как сообщает ведомство, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал белорусскую сторону «объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов».

В частности, Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит «сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права». «Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

Заявлению МИД Казахстана предшествует интервью белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко российскому пропагандистскому телеканалу, в котором тот раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик и отдельно отметил Казахстан.

«Мы [в Беларуси] не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства», — заявил Лукашенко в расширенной версии интервью телеканалу «Россия», трансляция которой проводилась в эфире телеканала «Беларусь 1».

«От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <…> Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что, когда в Казахстане «что-то случилось», Акорда обратилась «не к Китаю, Индии или Пакистану», а к России и Беларуси, заявил Лукашенко: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!» И мы перебросили туда (силы ОДКБ в январе 2022 года. — Ред.) в течение полудня — наши уже самолёты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили».

«Я не в упрёк говорю. И это не «отдать долг»», — добавил Лукашенко и призвал понимать, что «сложится ситуация», при которой Москве и Минску снова будет направлена просьба о помощи, но «никто вам на помощь не придёт». Слова Лукашенко приводит БелТА.

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