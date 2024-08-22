Археологи нашли останки мастодонта, череп которого выкапывали 12 дней

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Древний и могучий зверь был найден в американском штате Айова. рхеологам из Университета Айовы потребовалось 12 дней, чтобы раскопать несколько костей черепа мастодонта, которого нашел местный житель. Как сообщает Iowa Now, возраст останков насчитывает 13600 лет. Это давно давно вымерший дальний родственник современных слонов.

«Это первый хорошо сохранившийся мастодонт (в первую очередь череп), который был раскопан в Айове», – говорят археологи.

Обнаружение зуба молодого мастодонта указывает на то, что в этом районе могут быть и другие останки. Каменные орудия также были найдены во время раскопок, однако они на нескольких тысяч лет «моложе» мастодонта.

Хотя мастодонты были примерно того же роста, что и современные слоны, они были крупнее и весили до 6 тонн. Как и другие представители мегафауны, мастодонты медленно исчезли вскоре после того, как люди прибыли в Северную Америку около 14 000 лет назад. Последний известный мастодонт был извлечен из торфа около озера Плезант в Мичигане. Возраст его составляет около 10 500 лет, на нем видны следы разделки и свидетельства охоты.

И мамонты, и мастодонты бродили по Северной Америке миллионы лет, в течение последнего ледникового периода. Мастодонты были лесными жителями. Их зубы были приспособлены для перемалывания жестких деревьев и кустарников, а не для нарезки трав и злаков, как у мамонтов, живущих на равнинах.

Всего археологическая группа обнаружила 20 различных частей одного и того же животного, включая фрагменты ребра, позвоночника, костей ноги и коленной чашечки. Анализ бивня должен раскрыть возраст, пол и рацион этого млекопитающего. После того, как университет закончит свой анализ, кости будут выставлены в музее.