ГЭЦ проведет экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 25 августа экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку. Об этом сообщили в ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировались 1415 человек. Экзамен будет проходить в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ в 2 смены – в 10:00 и 13:00, и продлится 1 час. Участники смогут ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Лица, набравшие 10 и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и получат сертификат, действительный в течение 7 лет.