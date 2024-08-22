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ГЭЦ проведет экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку

ГЭЦ проведет экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 25 августа экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку. Об этом сообщили в ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировались 1415 человек. Экзамен будет проходить в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ в 2 смены – в 10:00 и 13:00, и продлится 1 час. Участники смогут ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Лица, набравшие 10 и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и получат сертификат, действительный в течение 7 лет.

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