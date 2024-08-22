Новая платформа демократов: Трамп — главная угроза Америке, Китай — миру

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На состоявшемся общенациональном съезде Демократической партии США в Чикаго была утверждена политическая платформа демократов, выстроенная в формате резкой обструкции лидера Республиканской партии Дональда Трампа.

Внутреннее поле

Подчеркивая «высокий уровень ставок на предстоящих выборах», платформа попыталась рассмотреть, «какой Америкой мы будем? Объединимся или продолжим относиться друг к другу как к врагам?». Конкретизировав успехи байденовской администрации за предыдущие четыре года, включая создание «почти 16 млн рабочих мест», открытие «рекордного числа малых предприятий», снижение взносов за медицинское страхование семей и т. д., документ подчеркнул, что демократы продолжат «сплачивать американцев в защиту демократии и свобод». Что подразумевает допустимость абортов, «приверженность защите прав ЛГБТ», включая отмену Байденом «антиамериканского запрета Трампа на трансгендерных военнослужащих и донорства крови бисексуальными мужчинами».

Параллельно платформа актуализирует «вознаграждение за труд, а не за богатство» путем формирования налогового кодекса «более справедливым для среднего класса», с учетом выплаты крупными корпорациями справедливых сумм. Констатируя «отсутствие в нашем обществе места для исламофобии», документ зафиксировал разработку демократами впервые в истории Национальной стратегии США по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предвзятости и дискриминации.

США – союзники – Украина

Тиражируя свой известный тезис о противостоянии т. н. автократии, демократы заявили в платформе, что США могут стать сильнее, если их партнеры тоже будут сильны». При Байдене укрепилась «решимость НАТО», благо США «обладают лучшими боевыми силами в мировой истории мира». Вашингтон «совместно с европейскими союзниками» оберегает безопасность Украины. Параллельно укреплению НАТО и восстановлению «лидерства Америки в мире» демократы преследуют в Украине «защиту суверенитета, сохранение единства в трансатлантических альянсах и предотвращение прямого конфликта с Россией». Вслед за чем документ, фиксируя выполнение союзниками своих финансовых обязательства, констатировал факт давления на них Байдена в целях принятия ими больших усилий «для укрепления коллективной обороны».

США – Россия – Китай

Окрестив взаимоотношения Запада с Китаем «конкуренцией», платформа оценила КНР единственным глобальным игроком, сочетающим «намерение фундаментально изменить международный порядок при лидерстве США с растущим военным, экономическим, дипломатическим и технологическим потенциалом для этого». Однако, заявили демократы, «продвигая интересы США, мы стараемся не допустить «дорогостоящей спирали конфликта», определяя новые области для сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. Но при этом США не свернут линию на «лишение Китая доступа к самым передовым технологиям», т. к. не желают допустить развития «военно-разведывательных возможностей» КНР. Конкретизируя «приверженность США миру и стабильности в Тайваньском проливе» в соответствии с политикой «Один Китай», документ зафиксировал недопустимость «односторонних изменений статус-кво».

Исходя же из «расширения Россией, КНР и Северной Кореей своих ядерных арсеналов, а также в контексте продолжения Ираном обогащения урана на опасных уровнях», Белый дом констатирует «невозможность выиграть ядерную войну», зарезервировав американское ядерное оружие «для сдерживания стратегического нападения».

Ближний Восток

Отдельным пунктом платформа фокусирует внимание на важности построения «прочного мира на Ближнем Востоке, подкрепленного сильной коалицией для предотвращения угрозы со стороны Ирана, а также согласованного решения о двух государствах, гарантирующего будущее Израиля как еврейского и демократического государства с признанными границами и поддерживающего право палестинцев жить в условиях свободы и безопасности в собственном государстве».

Констатируя «решительную поддержку» США Израиля «в борьбе с ХАМАС», платформа актуализирует линию на освобождение заложников, установление прочного прекращения огня, облегчения «гуманитарных страданий в секторе Газа и формирование нормализации отношений «между Израилем и ключевыми арабскими государствами». В свете чего платформа ссылается на лоббируемый Байденом проект «о новом экономическом коридоре», должный соединить «Индию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль». В ракурсе чего администрация Белого дома «продолжит работу над Авраамовыми соглашениями и нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией». Соглашение же о прекращении огня «откроет возможность не только большей региональной интеграции» через призму «исторической нормализации» отношений между Израилем и его арабскими соседями», но и обеспечению помощи «со стороны международного сообщества восстановлению Газы, без позволения ХАМАСу повторно вооружиться». Данный путь «создаст условия для будущего самоопределения палестинского народа и, в конечном итоге, для создания собственного государства». Потому Белый дом выступает «против аннексии, расширения поселений, насилия со стороны экстремистских поселенцев». В контексте чего, хотя «Иерусалим является предметом переговоров об окончательном статусе, он должен оставаться столицей Израиля, неделимым городом, доступным для людей всех вероисповеданий».

Вместе с тем, вашингтонская администрация стремится содействовать «дипломатическому разрешению продолжающихся боевых действий вдоль границы Израиля и Ливана, что обеспечит возвращение как израильских, так и ливанских семей в свои дома».

Естественно, не прошла платформа Демократической партии мимо Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом США были названы «индо-тихоокеанской державой», поддерживающей «Филиппины и других союзников и партнеров для противостояния принуждению со стороны Китая». В унисон чему документ выделил трехстороннее сотрудничество с Южной Кореей и Японией.

Параллельно документ отметил особый формат отношений между США и Индией, по пути обратив внимание на продвижение Белым домом вопроса о становлении Африканского союза постоянным членом G20 и обеспечении постоянного представительства Африки в Совете Безопасности ООН.

Ну и не преминула платформа подчеркнуть, что «Байден стал первым президентом США, признавшим геноцид армян». Таким образом, утвержденная в преддверии ноябрьских выборов на съезде Демпартии платформа подтвердила, что Камала Харрис будет продолжать линию Байдена как на внутреннем, так и на внешнем поле. Следовательно, нас ждут довольно проблематичные моменты в мировой геополитике, вызываемые противостоянием США и Китая. Как просматривается из текста платформы, антикитайский фон будет по-прежнему доминировать в повестке дня НАТО. Наверняка, мы также станем свидетелями продолжения обострения ситуации в АТР. Ну и на данный момент не видится особо положительных подвижек на ближневосточном театре военных действий, если не сказать, что ситуация, при вроде миролюбивой риторике, аккуратно подталкивается к региональным военным действиям. Аналогично развивается ситуация и на российско-украинском треке.

Тем самым общемировая геополитическая турбулентность продолжит набирать обороты. Возможно, на пути к формированию на планете реально многополярного мира.

Теймур Атаев