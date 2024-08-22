Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко |
От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан – для БРИКС |
Блинкен ошибся: Израиль не принял план США, переговоры под угрозой срыва |
Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой |
Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева |
Тарас Загородний: Алиев – президент Азербайджана, а не Украины |
Израиль согласился вывести войска из сектора Газа |
Иран направил запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС |
На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня |
Главное Мир

В Украине подорожает бензин и другое топливо

В Украине подорожает бензин и другое топливо

В Украине бензин подорожает на 10 грн (0,41 ман), дизель – на 11 грн (0,45 ман), а сжиженный газ – на 600 грн (24,65 ман) за баллон после вступления в силу нового закона о повышении акцизов.

Об этом сообщила нардеп Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE. Она отметила, что, несмотря на поэтапное внедрение изменений, это все равно негативно скажется на потребителях.

Южанина подчеркнула, что даже постепенное повышение акцизов принесет значительные трудности аграрному сектору страны.

«У меня возникли сомнения, сможем ли мы найти более лояльный вариант и подход,» — заявила депутат.

Она также подчеркнула необходимость достижения компромисса с Международным валютным фондом, предупреждая, что без взвешенного подхода это может негативно сказаться на отношениях Украины с международными партнерами и повлиять на экономику страны.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко
Мир

Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко

2024/08/22, 12:16
США рассматривают заявку Армении на доступ к ядерным технологиям
Мир

США рассматривают заявку Армении на доступ к ядерным технологиям

2024/08/22, 12:05
Археологи нашли останки мастодонта, череп которого выкапывали 12 дней
Мир

Археологи нашли останки мастодонта, череп которого выкапывали 12 дней

2024/08/22, 11:57
Посольство США предупреждает о высоком риске атак на Украину
Мир

Посольство США предупреждает о высоком риске атак на Украину

2024/08/22, 11:43
Бригаду НАТО численностью до 5 тыс. солдат разместят в Финляндии у границы с РФ
Мир

Бригаду НАТО численностью до 5 тыс. солдат разместят в Финляндии у границы с РФ

2024/08/22, 11:27
Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении
Мир

Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

2024/08/22, 10:57
Новая платформа демократов: Трамп — главная угроза Америке, Китай — миру
Мир

Новая платформа демократов: Трамп — главная угроза Америке, Китай — миру

2024/08/22, 10:52
Шольц поддержал Санду в борьбе с «пророссийскими политиками»
Мир

Шольц поддержал Санду в борьбе с «пророссийскими политиками»

2024/08/22, 10:48
В Украине подорожает бензин и другое топливо
Мир

В Украине подорожает бензин и другое топливо

2024/08/22, 10:23