В Украине подорожает бензин и другое топливо

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В Украине бензин подорожает на 10 грн (0,41 ман), дизель – на 11 грн (0,45 ман), а сжиженный газ – на 600 грн (24,65 ман) за баллон после вступления в силу нового закона о повышении акцизов.

Об этом сообщила нардеп Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE. Она отметила, что, несмотря на поэтапное внедрение изменений, это все равно негативно скажется на потребителях.

Южанина подчеркнула, что даже постепенное повышение акцизов принесет значительные трудности аграрному сектору страны.

«У меня возникли сомнения, сможем ли мы найти более лояльный вариант и подход,» — заявила депутат.

Она также подчеркнула необходимость достижения компромисса с Международным валютным фондом, предупреждая, что без взвешенного подхода это может негативно сказаться на отношениях Украины с международными партнерами и повлиять на экономику страны.