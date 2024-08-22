Шольц поддержал Санду в борьбе с «пророссийскими политиками»

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку президенту Молдовы Майе Санду в борьбе с пророссийскими политиками, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать страну на фоне предстоящих президентских выборов и курса на евроинтеграцию. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой государства, сообщает NewsMaker.

«Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, особенно на фоне президентских выборов и вступления Молдовы в ЕС. Мы будем поддерживать Молдавию в меру возможностей», — заявил Олаф Шольц.

Канцлер отметил успешные усилия властей Молдавии в противостоянии попыткам дестабилизации.