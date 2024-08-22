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Российский военный аэродром вспыхнул после атаки ВСУ

Российский военный аэродром вспыхнул после атаки ВСУ

Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 28 БПЛА над территорией РФ за ночь.

«13 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской областями», — сообщили в ведомстве.

Аэропорт Волгограда временно прекратил приём и отправку самолетов после атаки БПЛА на военный объект в области. Ограничения введены с ночи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Местные жители ранее сообщили о пожаре и детонации на военном аэродроме «Мариновка» после атаки. Жителей военного городка эвакуировали.

По данным открытых источников, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи 4-го командования ВВС и ПВО.

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