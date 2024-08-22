Блинкен ошибся: Израиль не принял план США, переговоры под угрозой срыва

166 Просмотров

Госсекретарь США Энтони Блинкен ошибся, утверждая, что Израиль принял план США и что теперь «мяч на стороне ХАМАС». Об этом пишет израильская газета «Едиот Ахронот».

Издание сообщает, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был сложный разговор с президентом США Джо Байденом, который пытался убедить премьера проявить гибкость по вопросу Филадельфийского коридора, на чем настаивает Израиль. Этот коридор на границе с Египтом является камнем преткновения в переговорах, так как Египет и ХАМАС отвергают израильские требования.

Источники заявляют, что не будет ни соглашения, ни саммита, если Израиль продолжит настаивать на своем. В то же время США пытаются лавировать, чтобы спасти возможность сделки. Газета отмечает, что заявление Блинкена было продиктовано внутриполитическими нуждами перед съездом Демократической партии США, а не реальной позицией Вашингтона.