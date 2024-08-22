Украину призвали принести извинения Мали

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Власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя катарского телеканала Тафи Мхака, Киеву нужно извиниться за свои шаги в пользу малийских повстанцев-туарегов перед Бакамо.

«Фактически, открытая поддержка малийских повстанцев Украиной серьезно подорвала ее авторитет на мировой арене, продемонстрировав, что это <…> воинственная нация, решившая утвердить свою власть над врагом любой ценой, включая безопасность других государств, находящихся за тысячи миль от ее территории», — говорится в тексте.

С точки зрения Мхака, украинскому правительству необходимо научится уважать суверенитет других государств и прекратить незаконные действия. Обозреватель подчеркнул, что если Киев этого не сделает, то он не сможет заслужить доверие африканских стран.

«Украина не сможет завоевать поддержку мирового сообщества и убедить его в правоте своей борьбы, одновременно подвергая риску безопасность и территориальную целостность других стран», — резюмируется в материале.