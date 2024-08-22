Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева |
Тарас Загородний: Алиев – президент Азербайджана, а не Украины |
Израиль согласился вывести войска из сектора Газа |
Иран направил запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС |
На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня |
Американская ЧВК проникла в Курскую область |
Призывы к бойкоту SOCAR в Украине: неуместная реакция на фоне значительной помощи |
«Хезболла» выпустила по Израилю 50 ракет (видео) |
«Медуза»: Кремль готовит россиян к «новой реальности» после прорыва ВСУ в Курскую область |
Главное Политика

Украину призвали принести извинения Мали

Украину призвали принести извинения Мали

Власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя катарского телеканала Тафи Мхака, Киеву нужно извиниться за свои шаги в пользу малийских повстанцев-туарегов перед Бакамо.

«Фактически, открытая поддержка малийских повстанцев Украиной серьезно подорвала ее авторитет на мировой арене, продемонстрировав, что это <…> воинственная нация, решившая утвердить свою власть над врагом любой ценой, включая безопасность других государств, находящихся за тысячи миль от ее территории», — говорится в тексте.

С точки зрения Мхака, украинскому правительству необходимо научится уважать суверенитет других государств и прекратить незаконные действия. Обозреватель подчеркнул, что если Киев этого не сделает, то он не сможет заслужить доверие африканских стран.

«Украина не сможет завоевать поддержку мирового сообщества и убедить его в правоте своей борьбы, одновременно подвергая риску безопасность и территориальную целостность других стран», — резюмируется в материале.

Теги:
Из этой рубрики
Украину призвали принести извинения Мали
Политика

Украину призвали принести извинения Мали

2024/08/22, 00:31
Президент Чехии назвал варианты окончания войны в Украине
Политика

Президент Чехии назвал варианты окончания войны в Украине

2024/08/21, 22:23
Иванишвили обещает устроить Нюрнбергский процесс партии Саакашвили
Политика

Иванишвили обещает устроить Нюрнбергский процесс партии Саакашвили

2024/08/21, 22:06
У Трампа рассказали, станет ли он звонить Путину из-за Украины
Политика

У Трампа рассказали, станет ли он звонить Путину из-за Украины

2024/08/21, 21:37
Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева
Политика

Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева

2024/08/21, 19:21
В МИД России сделали ряд заявлений по Азербайджану и Армении
Политика

В МИД России сделали ряд заявлений по Азербайджану и Армении

2024/08/21, 18:22
Захарова: Армения отказалась от контроля ФСБ РФ за транспортным сообщением
Политика

Захарова: Армения отказалась от контроля ФСБ РФ за транспортным сообщением

2024/08/21, 17:45
Почему Украина оказалась столь неблагодарной в отношении Азербайджана?
Политика

Почему Украина оказалась столь неблагодарной в отношении Азербайджана?

2024/08/21, 17:24
Кого напугал визит Путина в Азербайджан?
Политика

Кого напугал визит Путина в Азербайджан?

2024/08/21, 11:18