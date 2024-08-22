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The Telegraph: ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году

The Telegraph: ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году

Вооруженные силы Украины в 2025 году могут пойти в контрнаступление, несмотря на то, что российская армия все еще сосредоточена в Донецкой области.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, есть несколько факторов, которые все еще могут подорвать решимость Москвы.

Во-первых, если Украина и дальше будет иметь успех в Курске, то России, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть развернуты для усиления либо в Курской, либо в Донецкой областях, в зависимости от того, где российские силы демонстрируют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

Третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота РФ и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне, вероятно это повлияет на то, что Крым станет следующей мишенью. А Керченский мост, уже являющийся частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время.

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