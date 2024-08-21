У Трампа рассказали, станет ли он звонить Путину из-за Украины

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Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп может пойти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным для поиска выхода из украинского кризиса, считает старший советник американского политика Брайан Хьюз, передает РИА Новости. По его словам, стороны могут провести разговор по телефону с целью разрешения конфликта.

«Не отвечаю за календарь и звонки президента [Трампа], но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал <…> способность общаться и сохранять отношения», — пояснил Хьюз, отвечая на вопрос российского агентства о возможности контакта Трампа с Путиным.