Китайские журналисты заявили о «нестандартном» поведении Путина после возвращения из Баку

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Китайские журналисты заявили о «нестандартном» поведении Путина после возвращения из Азербайджана.

Как сообщает Baidu, считалось, что Путин сразу же вернется в Москву после поездки в Баку, однако реальность оказалась иной: он направился с проверкой в южные регионы РФ и за этот день посетил сразу три российских субъекта.

Путин побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Чечне. По признанию китайских журналистов, они были порядком удивлены действиями российского президента.

«Нетипичный визит Путина», — пишут авторы китайского издания.

Дело в том, что президент впервые за последние 13 лет посетил Чечню, и на этом фоне многие эксперты начали гадать, чем была вызвана такая необходимость.

«Поездка Путина — не просто рутинное дело. За ней скрываются продуманные стратегические соображения», — считают в Китае.

Как отметили авторы из Поднебесной, в настоящий момент Россия сталкивается с внешними вызовами, на страну оказывается серьезное давление западными государствами. На этот счет есть старая китайская поговорка:

«Чтобы справиться с внешними проблемами, надо сперва обеспечить внутреннюю стабильность».

По мнению аналитиков Baidu, схожими мотивами руководствовался Путин во время своего посещения Кавказа. Его целью стало объединение России — желание показать, что она является единым целым.