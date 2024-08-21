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Венгрия заявила, что визовые послабления для россиян ввели с учетом правил ЕС

Венгрия заявила, что визовые послабления для россиян ввели с учетом правил ЕС

Власти Венгрии ответили на запрос Еврокомиссии по поводу визовых послаблений для граждан РФ и Беларуси, указав, что они соответствуют правилам Евросоюза и требованиям безопасности.

Об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Национальные карты будут выдаваться [россиянам и белорусам] в соответствии с действующими правилами ЕС и с учетом возможных рисков для безопасности», – говорится в письме, опубликованном министром в X.

«Венгерское законодательство и правоприменение, к которым ранее у Еврокомиссии не было вопросов, не поменялись», – также указали в Будапеште.

Как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на полный текст письма, в нем министр внутренних дел страны Шандор Пинтер отметил, что процесс проверки граждан РФ и Беларуси «останется строгим и неизменным».

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