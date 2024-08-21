Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭС

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Посол Азербайджана в Иране и постпред страны при Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Али Ализаде встретился в Тегеране с новым генсеком Асадом Маджидом Ханом.

Об этом сообщил дипломат на своей странице в соцсети Х.

«Рад встрече с новым генеральным секретарем ОЭС Асадом М. Ханом. Обменялись мнениями по дальнейшему укреплению роли ОЭС, а также продолжению активного сотрудничества с Азербайджаном», – написал Ализаде.

Посол также пожелал успехов новому генеральному секретарю в его дальнейшей работе.