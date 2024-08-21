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Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Шавката Мирзиёева 22-23 августа посетит Узбекистан с государственным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В соответствии с программой визита в Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, формирования нового портфеля кооперационных проектов, развития деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, а также реализации транспортно-коммуникационного потенциала и активизации культурно-гуманитарных связей.

Президенты проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в деловых и культурных мероприятиях, добавили в пресс-службе.

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