Аббас Аббасов: Баку стал международной платформой по вопросам деколонизации

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В офисе Бакинской инициативной группы прошла пресс-конференция по острову Бонайре, являющимся колонией Нидерландов.

Как заявил вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис, население Бонайре находится на грани исчезновения из-за колониальной политики.

«К 2017 году нас сократили до 40% населения и прогнозируют, что к 2030 году нас останется меньше трети. К концу прошлого года мы уже имели статистику, что населения меньше 32%. Остров Бонайре находится под полным голландским колониальным управлением и это скрывается от всего мира. Нам угрожает навязанная колониальная политика. Поэтому мы находимся под тяжелым колониальным гнетом. Я счастлив, что Бакинская инициативная группа дает нам возможность сказать свою правду, рассказать о том, что с нами происходит».

Посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер отметил:

«Бакинская инициативная группа оказывает поддержку для колонизированных стран в обретении независимости».

Представитель Постоянного форума ООН по проблемам лиц африканского происхождения Джун Сумер сказала:

«Бакинская инициативная группа поддерживает народ Бонайре в стремлении к самоопределению».

Как заявил журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, Баку стал международной платформой по вопросам деколонизации:

«Как известно, очередное мероприятие Бакинской инициативной группы состоится 22 августа. Это мероприятие будет посвящено острову Бонайре, колонии Нидерландов. Этот проект связан с включением Бонайре к проекту «G24». Официальные представители острова Бонайре обратились к нам для проведения в Баку конференции по вопросам этого острова. Мы положительно отреагировали на это обращение. Так, 22 августа в Баку состоится конференция, посвященная острову Бонайре. Это доказывает, что Баку стал международной платформой по вопросам деколонизации».