В МИД России сделали ряд заявлений по Азербайджану и Армении

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге сделала ряд заявлений по Азербайджану и Армении.

Россия заинтересована в том, чтобы мир на Южном Кавказе наступил как можно скорее, сказала Захарова, отметив, что Россия всегда готова помогать сторонам по всем вопросам трехсторонних договоренностей.

Как отметила представитель МИД РФ, все усилия России в вопросе примирения Азербайджана и Армении отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном:

«Все наши усилия на данном треке отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном, в основе которых лежат глубокие исторические и культурные связи между нашими народами, совместное стремление к построению прочной системы безопасности в регионе», – сказала она.

Также представитель МИД отметила, что Россия всегда призывает стороны проявлять сдержанность по отношению друг к другу.

Также Захарова отметила, что для Армении нет лучшего гаранта стабильности, чем Россия и Ереван, в очередной раз действуя по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями, но и способствовать нормализации обстановки в регионе в целом.