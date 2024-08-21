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Тарас Загородний: Алиев – президент Азербайджана, а не Украины

Тарас Загородний: Алиев – президент Азербайджана, а не Украины

Управляющий партнер украинской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний высказался на своей странице в Facebook по поводу призывов к бойкоту азербайджанской компании SOCAR в Украине

«Не понимаю сути претензий к Азербайджану. Алиев – президент Азербайджана, а не Украины. Он действует в интересах своей нации. За 20 лет он модернизировал свою страну, освободив её от армянской оккупации, которая при поддержке России началась в 90-х и охватила 20% территории Азербайджана. Сегодня Азербайджан занимает такую позицию, что даже Путин вынужден с ним считаться, в том числе отказавшись от поддержки Армении.

Азербайджан с начала широкомасштабного вторжения систематически оказывал гуманитарную помощь Украине, включая поддержку от топливной компании SOCAR, которую теперь многие несправедливо критикуют», – отмечает Загородний.

По его словам, необходимо перестать мыслить примитивными категориями:

«Что же, теперь мы должны возненавидеть Нидерланды, которые предоставили нам F-16, несмотря на то, что они являются мягким офшором для российского капитала в Европе? Или США, торгующие с Китаем? Турцию, которая заблокировала проход российских военных кораблей в Чёрное море и тем самым предотвратила возможный захват Одессы, хотя и продолжает торговлю с Россией?

Нужно перестать мыслить примитивными категориями “выигрыш-измена”. Мир гораздо сложнее, чем кажется. Важно думать о долгосрочных интересах и политике, а не поддаваться на популистские лозунги. Мы уже видели последствия таких подходов в начале прошлого века, и закончилось это плохо».

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