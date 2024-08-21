Временный поверенный Армении был вызван в МИД Беларуси

76 Просмотров

В МИД Беларуси 21 августа был приглашен Временный поверенный в делах Армении в республике Нарек Тиратурян. Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Беларуси.

Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания Посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению. Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято.

Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении.