Захарова: Армения отказалась от контроля ФСБ РФ за транспортным сообщением

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Это очередной пример линии официального Еревана на возложение вины на других. В данном случае на Россию… Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Армении на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «Армения саботирует трехстороннее соглашение от 10 ноября», сделанное им в Баку.

По ее словам, главное для Армении – возложить вину за собственные неудачи на других. Выйти на «окончательные договоренности по запуску железнодорожного сообщения не удалось именно из-за неуступчивости армянской стороны по вопросам погранконтроля».

Она отметила, что представители Армении отказались согласовать проведение контроля за транспортным сообщением силами погранслужбы ФСБ России.