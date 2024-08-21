Израиль согласился вывести войска из сектора Газа

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Израиль согласился вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. С таким утверждением выступит госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

«Соглашение очень четко определяет график и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы. Израиль согласился на это», — сказал он после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным СМИ, до этого Нетаньяху настаивал на контроле над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта и коридором Нецарим, который разделяет северную и южную части палестинского анклава. Однако Блинкен заявил, что израильский премьер-министр лично сообщил ему о согласии с условиями сделки. Помимо вывода войск, соглашение предусматривает прекращение огня и освобождение заложников.