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Саудовский принц хранит самую дорогую картину в мире на таможенном складе

Саудовский принц хранит самую дорогую картину в мире на таможенном складе

Несколько лет судьба «Спасителя мира» (Salvator Mundi) кисти Леонардо да Винчи, проданного на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году за рекордные 450 миллионов долларов, оставалась неизвестной, пишет Bild.

Предполагается, что покупателем картины стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, однако официального подтверждения этому не было.

Недавно британская телекомпания BBC в своем документальном фильме пролила свет на эту историю. Американский профессор и эксперт по Ближнему Востоку Бернард Хейкель узнал от министра культуры Саудовской Аравии, что творение да Винчи хранится на таможенном складе в Женеве.

Саудовский кронпринц планирует построить для картины музей в Эр-Рияде. Пока что, по его мнению, идеальные условия хранения на частных складах под контролем таможни, где поддерживаются оптимальные температура и влажность, являются лучшим вариантом. В настоящее время на женевском таможенном складе хранится более миллиона произведений искусства.

В 2005 году картина «Спаситель мира» была продана всего за 1175 долларов. После масштабной реставрации её атрибутировали как произведение Леонардо да Винчи. Несмотря на сомнения в мире искусства относительно авторства, к 2017 году цена картины резко выросла, а торги на Christie’s начинались с 100 миллионов долларов.

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