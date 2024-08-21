Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

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Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся после двух лет брака. Американская актриса лично подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес.

Сообщается, что официальная дата расставания — 26 апреля 2024 года. В браке Дженнифер Лопес и Бен Аффлек находились с июля 2022 года.

По информации BBC, в документе, поданном в Высший суд Лос-Анджелеса по этому делу, говорится, что 55-летнняя Дженнифер Лопес и 52-летний Бен Аффлек должны обмениваться финансовой информацией, включая их текущие доходы, расходы, имущество и долги.

Ранее стало известно, что супруги выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 65 млн долларов. Аффлек и Лопес появляются в свете без обручальных колец.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002 году, но в 2003 году их роман закончился. Пара к тому моменту обручилась. Отношения звезды Голливуда возобновили в 2021 году.

Бен Аффлек до брака с Дженнифер Лопес был женат на Дженнифер Гарнер, с которой прожил 10 лет. Джей Ло выходила замуж четыре раза.