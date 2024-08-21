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Правящая партия Грузии пообещала запретить движение Саакашвили

Правящая партия Грузии пообещала запретить движение Саакашвили

Партия «Грузинская мечта» будет добиваться запрета «Единого национального движения» (ЕНД) в случае победы на парламентских выборах 26 октября. Об этом говорится в заявлении политического совета «Грузинской мечты».

В документе сказано, что за 12 лет нахождения у власти «Грузинская мечта» не смогла организовать суд над ЕНД, «поскольку ее западные партнеры выступали против организации такого судебного процесса», передает Imedninews.

Однако, отмечается в документе, «Грузинская мечта» «все же сумела привлечь к уголовной ответственности экс-президента Михаила Саакашвили и многих его последователей», которые «отбыли либо отбывают многолетнее заключение».

«Нацдвижение тащило и до сих пор тащит Грузию к войне, поэтому суд над ЕНД сегодня актуален как никогда»,— говорится в документе. «У политической силы, совершившей преступление 2008 года, не должно быть и теоретического шанса возвращения во власть»,— утверждается в заявлении политсовета.

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